بعد قفزات متتالية.. الجنيه الذهب يرتفع محليا بنحو 760 جنيها في 4 أيام

06:28 م الخميس 04 سبتمبر 2025

كتبت- آية محمد:

شهد سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي ارتفاعًا قدره 760 جنيهًا في الفترة من يوم الاثنين الماضي وهو أول تعاملات الأسبوع بالبورصات العالمية حتى اليوم الخميس.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 37840 جنيهًا، ثم ارتفع يوم الثلاثاء الماضي إلى 37920 جنيهًا بزيادة قدرها 80 جنيهًا.

وواصل الجنيه الذهب صعوده يوم الأربعاء ليصل إلى 38600 جنيه بزيادة قدرها 680 جنيهًا، واستقر عند نفس المستوى اليوم الخميس.

ويأتي هذا الارتفاع متأثرًا بصعود أسعار الذهب محليًا وعالميًا حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية تعاملات اليوم نحو 4825 جنيهًا، ووصل سعر الأوقية إلى 3541 دولار وفقًا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

اقرأ أيضًا:

