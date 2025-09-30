هل قال وزير البترول إن زيادة البنزين في أكتوبر هي الأخيرة؟

أوضح مصدر بقطاع البترول والثروة المعدنية في تصريحات خاصة لمصراوي أن ما أشار إليه وزير البترول ورئيس الوزراء بشأن الزيادة الأخيرة لأسعار الوقود في أكتوبر المقبل يقصد به الزيادة المرتبطة برفع الدعم نهائيًا عن البنزين

وأوضح المصدر أن الحكومة كانت قد وصلت في عام ألفين وتسعة عشر إلى مرحلة تساوى فيها سعر البيع مع سعر التكلفة إلا أن الأزمات الاقتصادية العالمية أعادت الدعم مرة أخرى

وتابع أنه مع زيادة أكتوبر سيكون الهدف إلغاء الدعم عن البنزين فقط بينما سيظل الدعم قائمًا للسولار وأنابيب البوتاجاز

وأشار إلى أنه بعد هذه الخطوة ستخضع أسعار البنزين لآلية التسعير التلقائي التي تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر وفق تطورات سعر صرف الدولار وأسعار خام برنت مضيفًا إذا تمت الزيادة في أكتوبر فلن تكون هناك زيادة جديدة في ديسمبر

وتابع المصدر أن المقصود بتعبير الزيادة الكبيرة الأخيرة أن الحكومة ستتجاوز في هذه الزيادة نسبة العشرة في المئة المقررة قانونيًا وذلك لإنهاء الدعم بشكل كامل

وأكد المصدر أن بعد هذه الخطوة ستتم أي زيادات مستقبلية في إطار النسبة القانونية فقط وبالتالي ستكون هذه آخر زيادة كبيرة في عام ألفين وخمسة وعشرين

وقال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الزيادة المقبلة في أسعار البنزين قد تكون الزيادة الحقيقية الأخيرة موضحًا أن الحكومة ستبقي على دعم جزئي للسولار نظرًا لارتباطه المباشر بقطاعات أساسية مثل الزراعة والنقل والإنتاج

وأشار إلى أن آلية التسعير التلقائي ستصبح المرجعية الوحيدة لتحديد الأسعار مستقبلا وفق تطورات سعر خام برنت في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه بما يضمن الشفافية وربط السوق المحلية بالمتغيرات العالمية

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد إنه تواصل مع وزير البترول للحصول على رد بشأن احتمالية تحريك أسعار الوقود مضيفًا أن الوزير أكد له إذا حدثت زيادة في أكتوبر فلن تكون هناك زيادة في ديسمبر في إشارة إلى استقرار متوقع لأسعار المحروقات خلال الربع الأخير من العام الجاري.

