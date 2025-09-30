إعلان

المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق مستوى قياسي جديد عند 36670 نقطة

كتب : مصراوي

03:28 م 30/09/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77 % عند مستوى 36670 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء مسجلا مستوى قياسي جديد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 129.45 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.21 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.34 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.62 % عند مستوى 36391 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مصدر: سعر موحد للكيلووات بالعدادات الكودية من بداية الاستهلاك بهذه المباني
تعديلات مفاجئة أغضبت العرب.. نتنياهو يقلب موازين خطة ترامب لغزة
تسرب نفطي برأس غارب يمتد 1.5 كيلومتر بعد كسر في خط زيت قديم
سعر بيع الدولار يهبط تحت 48 جنيها لأول مرة منذ أكثر من عام خلال تعاملات اليوم