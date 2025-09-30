المؤشر الرئيسي للبورصة يحقق مستوى قياسي جديد عند 36670 نقطة

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.77 % عند مستوى 36670 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء مسجلا مستوى قياسي جديد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.53 %، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.57 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 129.45 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 6.21 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.34 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.62 % عند مستوى 36391 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.