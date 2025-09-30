جمارك الإسكندرية تضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة

كتبت- منال المصري:

تمكن رجال الجمارك بمطار الاسكندرية الدولي برئاسة جمال طه مدير عام جمارك الموانئ الجوية من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات ولائحته التنفيذية وقانون الجمارك وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة لذلك.

ففي أثناء إنهاء إجراءات الركاب القادمين من دبي على رحلة طيران فلاي دبي - مساء يوم السبت اشتبه جورج شاكر رئيس الوردية في الراكب ع.م.ج مصري الجنسية، حيث إن الراكب معلوم لديه لتحرير محضر ضبط ضده سابقا بشهر يونيو لعام ٢٠٢٥.

وبسؤاله عما إذا كان بحوزته أي شيء يجب الإفصاح عنه أو محظور استيراده أو مخالف للقوانين المعمول بها بمصر أو يتطلب أي موافقات استيرادية أو رقابية أو يستحق عنه سداد ضرائب جمركية أو غيرها من الضرائب والرسوم ، أجاب بالنفي - وقد بدى عليه علامات الريبة والقلق، بمطالعة جواز سفره تبين كثرة تردداته وقصر مدة السفر، و بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بالأشعة تم الاشتباه في عدد ١ حقيبة لوجود أجسام غريبة وكثافات مختلفة.

وبتفتيش امتعة الراكب بمعرفة اللجنة المشكلة تبين وجود ما يلي مخبأة بين طيات الملابس : عدد 4 هاتف محمول ماركة IPHONE XR مستعمل بدون علب أو لوازم

- وبتفتيش الراكب ذاتيا تم العثور على عدد اثني عشر هاتف محمول ماركة آيفون حول جسده بيانهم كما يلي: عدد (1) هاتف محمول ماركة IPHONE XR + عدد (7) هاتف محمول ماركة IPHONE XS MAX + عدد (2) هاتف محمول ماركة IPHONE 8 PLUS + عدد (2) هاتف محمول ماركة 13 IPHONE

وبذلك يكون إجمالي المضبوطات ستة عشر (16) هاتفا محمولا ماركة iPhone والجميع مستعمل بدون علب أو لوازم.

وقدرت القيمة للأغراض الجمركية بمبلغ 93646 جنيه وقدرت الرسوم المعرضة للضياع 34342 جنيه وتقدر التعويضات المستحقة بإجمالي مبلغ 187292 جنيه.