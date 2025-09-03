اقتصادي: الذهب يتجه لمستويات قياسية لهذه الأسباب

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور أحمد معطي، المدير التنفيذي لشركة VI Markets مصر، في تصريحات لبرنامج أرقام وأسواق على قناة أزهري، أن أسعار النفط تواصل خسائرها مع ترقب اجتماع "أوبك بلس" نهاية الأسبوع، وسط توقعات قوية بزيادة الإنتاج خلال شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يضغط على الأسعار في ظل تباطؤ الطلب العالمي.

وتوقع خلال تصريحات لبرنامج أرقام وأسواق المذاع على قناة أزهري، أن تتحرك أسعار الخام في نطاق يتراوح بين 55 و75 دولارًا للبرميل خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية قد تلجأ لزيادة السحب من المخزونات الاستراتيجية لدعم السوق وخفض التضخم المحلي.

وفي المقابل، أوضح معطي أن أسعار الذهب ارتفعت لمستويات قياسية جديدة تجاوزت 3,546 دولارًا للأوقية، مدعومة بمخاوف الأسواق العالمية من التوترات التجارية والسياسية، إلى جانب تصاعد الديون الأمريكية والعجز التجاري. وأكد أن العامل الأساسي وراء صعود الذهب ليس فقط توقعات خفض الفائدة الأمريكية، بل القلق المستمر من تباطؤ الاقتصاد العالمي، متوقعًا أن يواصل المعدن الأصفر صعوده حتى مستوى 4,000 دولار للأوقية خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتطرق إلى سوق السندات العالمية، مشيرًا إلى أنها شهدت موجة بيع مكثفة انعكست في ارتفاع العوائد، بسبب المخاوف من الدخول في مرحلة "الركود التضخمي" عالميًا. وأضاف أن تراجع الثقة في الاقتصادات الكبرى مثل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب بروز تحالفات اقتصادية جديدة بقيادة الصين، أدى إلى عزوف المستثمرين عن السندات وتفضيلهم الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وشدد معطي على أن كلمة "المخاوف" هي المحرك الرئيسي للأسواق حاليًا، لافتًا إلى أن تلك المخاوف تدفع المستثمرين لإعادة هيكلة محافظهم والاتجاه نحو الأصول الدفاعية، وهو ما يعزز من احتمالات استمرار ارتفاع أسعار الذهب خلال الأشهر المقبلة.

