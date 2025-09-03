كتبت- آية محمد:

قال محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن سوق المحمول في مصر يضم أكثر من 100 مليون مستخدم، ويستهلك سنويًا ما بين 20 و25 مليون هاتف، موضحًا أن نحو 90% أو أكثر من هذه الهواتف كانت تأتي من الخارج بتكلفة تصل إلى 100 مليار جنيه أي ما يقارب من 2 مليار دولار سنويًا.

وأضاف إبراهيم خلال لقاء مع شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر"، أن أي تغيير في سعر الصرف كان يؤثر مباشرة على أسعار الهواتف ويرفع تكلفتها، ولذلك تم العمل على توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر لتقليل هذا التأثير، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من الهواتف سابقًا كان يدخل مهربًا دون دفع الرسوم والضرائب المستحقة للدولة.

وأوضح ابراهيم، أن مصر جذبت كبرى الشركات العالمية للتصنيع محليًا وبدأ الإنتاج بالفعل، لكنه في البداية كان موجهًا للخارج بسبب قلة حجم الإنتاج المحلي، حيث كان يتم تصنيع نحو 3 ملايين هاتف سنويًا ما يعادل 10% من احتياجات السوق.

وأضاف إبراهيم أنه بعد 8 أشهر من تطبيق قرار الرسوم الجمركية، ارتفع حجم التصنيع المحلي ثلاثة أضعاف ليصل إلى ما بين 5 و6 ملايين هاتف.

وأشار إلى أن نسبة التهريب انخفضت من 60 إلى 70%، متوقعًا أن تصل نسبة التصنيع المحلي في نهاية العام إلى 50%.

وأضاف أن أي شخص يدخل البلاد يُعفى هاتفه الشخصي من الرسوم، وإذا كان يحمل هاتفًا إضافيًا يمكنه تسجيله خلال 90 يومًا ودفع الرسوم، كما تم إعفاء أكثر من 800 ألف هاتف حتى الآن.

وأكد إبراهيم أن السائحين الذين يستخدمون شرائح أجنبية لا تفرض عليهم رسوم، أما إذا استخدموا شرائح مصرية فلديهم خياران: الأول إعفاء الهاتف من مندوب الجمارك في المطار والدخول به أكثر من مرة دون رسوم، والثاني شراء شريحة مصرية سياحية تمنح مدة 90 يومًا من دون رسوم، وفي حال العودة مرة أخرى يمكنهم شراء شريحة جديدة بنفس المدة دون أي رسوم.

وأشار إلى أن الزائرين المتكررين للبلاد لفترات قصيرة يمكنهم التواصل مع خدمة العملاء على الرقم 15380 لإعفاء هواتفهم مباشرة.

