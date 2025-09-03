أسعار النفط تتراجع عالميا مع ترقب السوق لاجتماع أوبك+

كتبت- دينا كرم:

تراجعت أسعار النفط اليوم الأربعاء لكنها ظلت قرب أعلى مستوياتها في شهر بفعل عقوبات أمريكية جديدة على شبكة من شركات الشحن والسفن، بينما يتطلع المتعاملون إلى اجتماع أوبك+ في نهاية الأسبوع.

وانخفض خام برنت 19 سنتًا، أي 0.3%، ليصل إلى 68.95 دولارًا للبرميل، كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتًا، أي 0.2%، ليصل إلى 65.43 دولارًا للبرميل.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأميركية أكثر من 1% في الجلسة السابقة بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على شبكة من شركات الشحن والسفن يقودها رجل أعمال عراقي كيتي لتهريب النفط الإيراني تحت ستار النفط العراقي.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق لدى فيليب نوفا، إن العقود الآجلة للنفط لا تزال تتلقى الدعم من العقوبات الجديدة التي تشير إلى احتمال تشديد الإمدادات في المستقبل.

وقال ساشديفا "تستمر التقلبات الهيكلية، مع العقوبات المفروضة على إيران ونقاط التوتر الجيوسياسية التي تشكل علاوة المخاطر وتبقي النفط الخام ثابتا بالقرب من قوته الأخيرة".

وكان السوق ينتظر أيضا نتائج اجتماع الدول الأعضاء الثمانية في منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في السابع من سبتمبر، ويقول المحللون إن من غير المرجح أن تجري المجموعة تغييرات أخرى على الإنتاج في الوقت الحالي.

وقال إمريل جميل، كبير المحللين في بورصة لندن للأوراق المالية: "لا تزال المخاطر الجيوسياسية تؤثر على اتجاهات أسعار النفط. ويترقب السوق اجتماع أوبك المقبل، ويبقى متفائلاً بزيادات أخرى قد تؤدي إلى فائض في المعروض".

كما دعم الأسعار أيضا انخفاض مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي، إلى جانب مخزونات نواتج التقطير والبنزين، وفقا لاستطلاع أولي أجرته رويترز يوم الثلاثاء.

وقدر ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم قبل بيانات المخزونات الأسبوعية أن مخزونات الخام هبطت في المتوسط بنحو 3.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 أغسطس.

لكن البيانات الاقتصادية الضعيفة أبقت الأسعار ثابتة، انكمش قطاع التصنيع في الولايات المتحدة للشهر السادس على التوالي، حيث أثّرت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على ثقة الشركات والنشاط الاقتصادي، مما أثر سلبًا على توقعات الطلب على النفط.

