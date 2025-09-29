إعلان

وزير البترول عن زيادة أسعار الوقود في أكتوبر: ستكون الأخيرة في 2025

كتب : مصراوي

11:26 م 29/09/2025 تعديل في 30/09/2025

الإعلامي أحمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى عن تفاصيل مهمة خلال لقائه وزير البترول المهندس كريم بدوي، عن التوجهات بشأن أسعار المحروقات.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد": "سألت وزير البترول عن وجود زيادات في أسعار الوقود، وحصلت على تطمينات مهمة".

وأضاف رد الوزير: "إذا حدثت زيادة في الأسعار في أكتوبر، لن تكون هناك زيادة في ديسمبر، في إشارة إلى استقرار متوقع لأسعار المحروقات خلال الربع الأخير من العام الحالي.

وتابع موسى: "كدولة ندعم المنتجات البترولية بقيمة 150 مليار جنيه، كما تتحمل 140 مليار جنيه إضافية لقطاع الصناعة"، وفقًا لما أكده وزير البترول خلال اللقاء.

وأشار الإعلامي إلى أن الوزير استعرض خلال اللقاء قوة البنية التحتية لقطاع الطاقة، موضحًا أن "الوزير شرح منظومة الشبكة القومية للكهرباء وعدم حدوث أي تخفيف، بالإضافة إلى دور سفن التغريز في تعزيز أمن الطاقة".

وأكد موسى أن "كل قدم غاز وبرميل زيت يُوفر في فاتورة الاستيراد"، مشيرًا إلى أن قطاع البترول وفّر في فاتورة الاستيراد نحو 3.5 مليار دولار في العام الماضي.

وتطرق إلى الخطط المستقبلية لقطاع البترول: "سيتم طرح حقول ومناطق جديدة في البحر المتوسط والبحر الأحمر، وكل هذه ستؤدي إلى زيادة الإنتاج"، مضيفًا أن شركة إني الإيطالية ستضخ استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال الأربع سنوات المقبلة.

