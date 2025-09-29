كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي، عن الآلية المعقدة التي تحكم تسعير المشتقات البترولية في مصر، موضحًا أنها تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية.

وقال فؤاد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" على قناة "النهار": "إن آلية تسعير البترول تُشبه ما يُعرف بالآلية شبه المدارية، وتعتمد على ثلاث ركائز أساسية: السعر العالمي لخام برنت، وسعر صرف الدولار، وتكلفة الإنتاج المحلي والتوزيع".

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن المتغير الوحيد في هذه المعادلة هو "الإنتاج المحلي"، خاصة في ظل ثبات المتغيرات الخارجية مثل سعر صرف الدولار والسعر العالمي للبترول الذي يخضع لضغوط.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن الإنتاج المحلي قد يُشكّل ضغطًا إذا كانت هناك كميات مستوردة من البترول، فحين ينخفض الإنتاج المحلي، نضطر إلى الاستيراد من الخارج بأسعار أعلى، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار محليًا".

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي عما إذا كانت الزيادة القادمة ستكون الأخيرة هذا العام، أجاب قائلًا: "لا يمكن لأحد أن يجزم بأنها الأخيرة، فذلك يتوقف على الإطار الذي ننظر من خلاله، فإذا كنا نتحدث عن استرداد التكلفة، فهناك إشكالية؛ إذ سجلنا تراجعًا في حجم الإنتاج بنسبة 11%، أي ما يعادل إنتاج 487 ألف برميل يوميًا، مقارنة بنحو 550 ألف برميل سابقًا".