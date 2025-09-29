توقعت وزارة الزراعة الأمريكية نمو قطاع الدواجن في مصر بنسبة 4% خلال السنة المالية 2025/2026 على أساس سنوي، مما يعزز استهلاك الأعلاف.

ويُعزى هذا النمو إلى انخفاض تكاليف إنتاج الأعلاف وتحسن الوصول إلى العملات الأجنبية، الأمر الذي ساهم في زيادة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاج الأعلاف. وتعمل الشركات المتكاملة الكبيرة بكفاءة أعلى، وتستثمر في مشاريع جديدة، بينما شجع انخفاض أسعار الأعلاف المنتجين الصغار والمتوسطين على استئناف نشاطهم.

كما تعززت التوقعات الإيجابية لاستهلاك الأعلاف بإصدار تراخيص حكومية جديدة لمشاريع الثروة الحيوانية والدواجن، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

وينتج قطاع الاستزراع المائي في مصر حوالي 1.6 مليون طن من الأسماك سنويًا. وعلى الرغم من التحديات مثل منافسة المياه ومحدودية إدارة الأمراض، من المتوقع أن يتوسع القطاع، مدعومًا بالنمو السكاني والانتعاش الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تحسن الاستثمارات المستمرة في إنتاج الأعلاف المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والأمن الحيوي من مستوى الإنتاجية. ويُقدّر الطلب الحالي على أعلاف الأسماك بين 1.4 و1.5 مليون طن متري سنويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز 2 مليون طن متري بحلول 2032، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في أعلاف الأنواع البحرية.