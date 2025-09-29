إعلان

وزارة الزراعة الأمريكية تتوقع نمو قطاع الدواجن في مصر 4% بالعام المالي الحالي

كتبت- منال المصري:

08:02 م 29/09/2025

مزرعة دواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توقعت وزارة الزراعة الأمريكية نمو قطاع الدواجن في مصر بنسبة 4% خلال السنة المالية 2025/2026 على أساس سنوي، مما يعزز استهلاك الأعلاف.

ويُعزى هذا النمو إلى انخفاض تكاليف إنتاج الأعلاف وتحسن الوصول إلى العملات الأجنبية، الأمر الذي ساهم في زيادة واردات المواد الخام اللازمة لإنتاج الأعلاف. وتعمل الشركات المتكاملة الكبيرة بكفاءة أعلى، وتستثمر في مشاريع جديدة، بينما شجع انخفاض أسعار الأعلاف المنتجين الصغار والمتوسطين على استئناف نشاطهم.

كما تعززت التوقعات الإيجابية لاستهلاك الأعلاف بإصدار تراخيص حكومية جديدة لمشاريع الثروة الحيوانية والدواجن، بهدف زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الواردات.

وينتج قطاع الاستزراع المائي في مصر حوالي 1.6 مليون طن من الأسماك سنويًا. وعلى الرغم من التحديات مثل منافسة المياه ومحدودية إدارة الأمراض، من المتوقع أن يتوسع القطاع، مدعومًا بالنمو السكاني والانتعاش الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تحسن الاستثمارات المستمرة في إنتاج الأعلاف المستدامة، وكفاءة استخدام المياه، والأمن الحيوي من مستوى الإنتاجية. ويُقدّر الطلب الحالي على أعلاف الأسماك بين 1.4 و1.5 مليون طن متري سنويًا، ومن المتوقع أن يتجاوز 2 مليون طن متري بحلول 2032، مدفوعًا بزيادة الاستثمارات في أعلاف الأنواع البحرية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

نمو قطاع الدواجن مصر وزارة الزراعة الأمريكية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 1 الزمالك.. حسام عبدالمجيد يسجل