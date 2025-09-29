أعلن كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية أن معدلات إنتاج الغاز الطبيعي المصري عادت إلى الزيادة وبدأت رحلة الصعود بعد التحديات التي مرت بها خلال السنوات الأربع الأخيرة.

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال لقاءاً مفتوحاً عقده الجديدة مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية المصرية وعدد من الإعلاميين، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الوزير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة الإلتزام بسداد مستحقات الشركاء الأجانب وتطبيق حوافز استثمارية شجعت على تكثيف أعمال حفر الآبار والإنتاج والاستكشاف

وأشار إلى أن ما تحقق جنب الدولة سداد فاتورة استيرادية إضافية للوقود تقدر بنحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالي الأخير، وأضاف أن هذه النتائج تحققت ايضاً بفضل العمل التكاملى مع الوزارات المختلفة والبرلمان وجهود العاملين في المواقع والحقول.

وأشار بدوي إلى أن الوزارة تركز في المقام الأول على استمرار زيادة الإنتاج المحلي من خلال إجراءات تحفيزية تعظم الجدوى الاقتصادية للشركاء وتشجعهم على ضخ استثمارات في الاستكشافات الجديدة .

وأوضح الوزير أن جميع احتياجاتنا الحالية والمستقبلية مؤمنة، حيث تم تجهيز منظومة متكاملة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، تشمل سفن التغييز وبنية تحتية تكفي لتوفير كامل احتياجات جميع القطاعات المستهلكة وفى مقدمتها قطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن هذه المنظومة تضمن أيضاً تأمين جميع احتياجات القطاع الصناعي، بما يساهم في استمرار النمو في الإنتاج والتصدير للصناعة المصرية .

وأكد الوزير أن الإنتاج المحلي الذي يتزايد تدريجيا إلى جانب القدرات الاستيرادية، يوفر بدائل آمنة ومرنة لمواجهة اي طارىء، مشدداً على أن استراتيجية الوزارة تعمل بالتوازي على زيادة الإنتاج المحلى كأولوية قصوى من خلال تحفيز الاستثمار واستخدام التكنولوجيا .

وأوضح أن مصر على أعتاب انطلاقة جديدة في مجال استكشاف الثروات التعدينية بعد الإصلاحات الآخيرة، موضحًا أن هيئة الثروة المعدنية، بعد تحولها إلى هيئة اقتصادية، ستقوم بتنفيذ أول مسح جوي شامل للإمكانات التعدينية منذ 40 عامًا، ومن خلال نتائج هذا المسح ستوفر بيانات دقيقة عن الفرص التعدينية والعناصر المعدنية النادرة، بما يعزز قدرة مصر على جذب الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، كما تقوم الوزارة بالعمل لإستيعاب منظومة التعدين الأهلى والحد من التنقيب العشوائي عن الذهب .

وعن منظومة الأسمدة التي تشارك فيها الوزارة مع الوزارات المختصة أوضح الوزير أنه يتم العمل وفق ثلاثة محاور بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية خاصة في ظل قيام الوزارة بتوفير الغاز الطبيعي الذي يمثل المادة الخام لهذه الصناعة .