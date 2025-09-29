إعلان

مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأخضر بختام التعاملات اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

03:24 م 29/09/2025

البورصة المصرية

ارتفعت المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 36391 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.13%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 322.30 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 236.07 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 86.2 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.39 % عند مستوى 36166 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

