كتبت– أمنية عاصم:

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها على نشر إعلان عرض شراء إجباري مقدم من شركة تأمين الوفاء، لشراء كامل أسهم شركة الدلتا للتأمين والبالغة 125 مليون سهم، أي ما يمثل 100% من رأس مال الشركة.



وحددت الهيئة حدًا أدنى للتنفيذ بنسبة 51% من رأسمال الشركة المستهدفة بسعر 40 جنيهًا للسهم الواحد، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وتُعد شركة تأمين الوفاء شركة مغربية متخصصة في التأمين وإعادة التأمين، وهي تابعة لمجموعتي المدى والتجاري وفا بنك. تأسست الشركة عام 1972 تحت اسم "شركة تأمين الجديدة" كشركة مساهمة عامة.

وفي سياق متصل، وافقت الهيئة أيضًا على نشر إعلان عرض شراء مقدم من شركة راية القابضة للاستثمارات المالية بتاريخ 25 سبتمبر 2025، لشراء 43,952,433 سهمًا تمثل نسبة 22% من رأسمال شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، والتي يبلغ إجمالي عدد أسهمها 199,206,202 سهم بعد استبعاد أسهم الخزينة التي مر عليها أكثر من عام. ويأتي هذا العرض لاستكمال حصة الشركة في شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات لتصل إلى 90% من أسهم رأس مالها، وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992.

وتتخصص شركة راية القابضة للاستثمارات المالية في مجالات متعددة تشمل تكنولوجيا المعلومات، وتعهد مراكز البيانات والاتصالات، والمباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، ووسائل الدفع الإلكتروني. وتمثل الشركة الأم لإحدى عشرة شركة تنشط في مجالات متنوعة وتحقق نجاحات ملحوظة في جميع أنحاء العالم. تأسست راية عام 1999، وتم إدراج أسهمها في البورصة المصرية عام 2005.