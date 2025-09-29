حققت صادرات الصناعات الغذائية المصرية طفرة قياسية غير مسبوقة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، حيث تجاوزت حاجز 4.6 مليار دولار لأول مرة في تاريخ القطاع خلال هذه الفترة، مسجلةً أعلى مستوى لها على الإطلاق.

ووفقًا لبيان صادر عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية، بلغ معدل النمو في الصادرات نحو 9% مقارنةً بنفس الفترة من عام 2024، حيث كانت قد سجلت حينها 4.2 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 368 مليون دولار.

وأشار البيان إلى أن هذه القفزة تعكس الدور المتزايد للصناعات الغذائية كأحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في مصر، إذ تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، محتلةً بذلك المرتبة الثالثة ضمن أهم القطاعات التصديرية غير البترولية خلال نفس الفترة.

الأسواق الرئيسية المستوردة:

الدول العربية جاءت في صدارة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بإجمالي صادرات بلغ 2.198 مليار دولار، ما يمثل 48% من إجمالي الصادرات، رغم تسجيل تراجع طفيف في القيمة بنحو 5 ملايين دولار مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024.

تلتها دول الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت 962 مليون دولار، محققةً نموًا بنسبة 8% وزيادة قدرها 69 مليون دولار، وهو ما يمثل 21% من إجمالي الصادرات.

وجاءت الدول الإفريقية غير العربية في المرتبة الثالثة، بصادرات بلغت 345 مليون دولار، بنمو نسبته 3% وزيادة قيمتها 10 ملايين دولار، وتمثل 7% من إجمالي الصادرات.

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقد سجلت صادرات بقيمة 304 ملايين دولار، بنمو كبير بلغ 38% وزيادة قدرها 84 مليون دولار، وهو ما يمثل أيضًا 7% من إجمالي الصادرات.

وحققت الصادرات إلى باقي دول العالم قيمة بلغت 798 مليون دولار، بنمو قوي قدره 36% وزيادة قدرها 210 ملايين دولار، ما يمثل 17% من إجمالي صادرات الصناعات الغذائية المصرية خلال نفس الفترة.



الفراولة في الصدارة

وبحسب البيان المرسل من المجلس، تصدرت الفراولة المجمدة قائمة السلع الغذائية المصدرة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025، بقيمة صادرات بلغت 571 مليون دولار، محققة نموًا كبيرًا بنسبة 78٪ وزيادة قدرها 250 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2024.

وتابع البيان أن مركزات صناعة الكولا جاءت في المرتبة الثانية بقيمة 404 ملايين دولار بنسبة نمو طفيف 3٪ وزيادة 14 مليون دولار.

وفي المرتبة الثالثة جاءت زيوت الطعام بقيمة صادرات 285 مليون دولار مسجلة نموًا جيدًا بنسبة 41٪ وزيادة 83 مليون دولار، ثم السكر بقيمة 256 مليون دولار مسجلًا تراجعًا بنسبة 12٪ وانخفاضًا قدره 34 مليون دولار.

وتراجعت صادرات الدقيق ومنتجات المطاحن بشكل ملحوظ إلى 208 ملايين دولار بانخفاض 39٪، أي أقل بنحو 131 مليون دولار، بحسب البيان.

وأضاف التقرير أنه فيما يتعلق بمحضرات أساسها الحبوب فقد سجلت 224 مليون دولار بنسبة نمو 37٪ وزيادة 61 مليون دولار، وحققت الأغذية المحضرة للحيوان ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 183 مليون دولار بنسبة نمو 50٪ وزيادة 61 مليون دولار.

وفيما بلغت صادرات الخضروات المجمدة 180 مليون دولار بنسبة نمو طفيف بلغ 2٪ وزيادة 4 ملايين دولار، تلتها البطاطس المجمدة بقيمة 179 مليون دولار بنسبة نمو 20٪ وزيادة 30 مليون دولار.

وفي المقابل، تراجعت صادرات العصائر إلى 166 مليون دولار بنسبة انخفاض 21٪، أي أقل بنحو 45 مليون دولار، بينما حققت محضرات الخضر نموًا جيدًا بقيمة 148 مليون دولار بنسبة 15٪ وزيادة 19 مليون دولار. كما سجلت الشيكولاتة 151 مليون دولار بنسبة نمو قوي بلغ 38٪ وزيادة قدرها 42 مليون دولار، بحسب المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

ومن جانب آخر، انخفضت صادرات الزيتون المخلل والمصنّع إلى 128 مليون دولار بنسبة تراجع 16٪، أي أقل بنحو 24 مليون دولار، بينما حققت الخمائر نموًا جيدًا بقيمة 130 مليون دولار بنسبة 26٪ وزيادة 27 مليون دولار. وأخيرًا، تراجعت صادرات المحضرات الغذائية المتنوعة إلى 111 مليون دولار بنسبة انخفاض 20٪، أي أقل بنحو 28 مليون دولار.