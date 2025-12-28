سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 28 ديسمبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 6965 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6920 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 6055 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5190 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 48440 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.