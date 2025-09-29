80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم
كتب : مصراوي
أسعار السمك
كتبت- آية محمد:
استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.
سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و185 جنيهًا.
سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.
سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.
سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.