80 جنيها لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتب : مصراوي

10:35 ص 29/09/2025

أسعار السمك

كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-9-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك اليوم

سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 76 و80 جنيهًا.

سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 85 و185 جنيهًا.

سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.

سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و150 جنيهًا.

سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

