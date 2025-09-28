المؤشر الرئيسي للبورصة يتخطي حاجز مستوى 36 ألف بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.39 % عند مستوى 36166 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.77%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.80 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 81.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 5.9 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 87.25 مليون جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.77% عند مستوى 35671 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.