انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : دينا كرم

10:06 ص 28/09/2025

كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 28-9-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

سعر طن الحديد الاستثماري: 34375 جنيه، بزيادة 500 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38264.29 جنيه، بزيادة 1442.86 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3978.57 جنيه، بتراجع 114.29 جنيه.

