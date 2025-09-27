قبل زيادة أكتوبر.. كيف ارتفعت أسعار البنزين في 9 سنوات؟

كتبت- دينا كرم:

تستعد لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية لعقد اجتماعها في أكتوبر المقبل، بعدما تقرر تأجيله في أبريل الماضي لمدة 6 أشهر.

ويترقب المواطنون ما ستسفر عنه القرارات الجديدة، خاصة في ظل توقعات خبراء تحدث معهم "مصراوي" في وقت سابق بزيادة جديدة قد تتجاوز 10%، ضمن خطة الحكومة لرفع الدعم عن الوقود بشكل كامل بنهاية العام الجاري، التزامًا باتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

ومنذ تأسيس لجنة التسعير عام 2016، شهدت أسعار الوقود في مصر سلسلة من الزيادات المتتابعة، تخللها بعض التثبيت والانخفاض المحدود، وصولًا إلى المستويات الحالية.

وفي هذا التقرير، يرصد "مصراوي" أبرز محطات تحركات الأسعار خلال التسع سنوات الماضية.

نوفمبر 2016 بداية الزيادة

رفعت اللجنة أسعار الوقود في أول اجتماع لها، ليرتفع بنزين 80 إلى 2.35 جنيه للتر بدلًا من 1.6 جنيه، وبنزين 92 إلى 3.5 جنيه، وارتفع سعر السولار إلى 2.35 جنيه وأسطوانة البوتاجاز من 8 إلى 15 جنيهًا للتر.

يونيو 2017

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه، كما ارتفع سعر بنزين 92 إلى 5 جنيهات، والسولار إلى 3.65 جنيه، وأصبحت أسطوانة البوتاجاز بسعر 30 جنيهًا للتر.

يونيو 2018

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 5.5 جنيه، وبنزين 92 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 95 إلى 7.75 جنيه، والسولار إلى 5.5 جنيه للتر.

يوليو 2019

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 6.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 8 جنيهات، وبنزين 95 إلى 9 جنيهات، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر الواحد.

في أكتوبر 2019 كان أول انخفاض

انخفض سعر البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 قرشًا، ليبلغ سعر بنزين 80 نحو 6.30 جنيه، وبنزين 92 نحو 7.30 جنيه، وبنزين 95 نحو 8.75 جنيه للتر.

عودة تثبيت الأسعار في يناير 2020

قررت الحكومة تثبيت أسعار المواد البترولية تزامنا مع جائحة كورونا لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

يوليو 2021

رفعت اللجنة أسعار الوقود ليسجل بنزين 80 إلى 6.85 جنيه، وبنزين 92 إلى 8.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 9.25 جنيه، والسولار إلى 6.75 جنيه للتر.

أبريل 2022

سجل سعر البنزين 80 نحو 7.50 جنيه، وبنزين 92 نحو 8.75 جنيه، وبنزين 95 نحو 9.75 جنيه، والسولار نحو 7.25 جنيه للتر.

يناير 2023

ارتفع سعر بنزين 80 إلى 8.25 جنيه، و زاد سعر بنزين 92 إلى 9.75 جنيه، و10.75 جنيه لبنزين 95، وزاد السولار إلى 7.75 جنيه للتر.

3 زيادات في 2024

مارس 2024

ارتفع سعر بنزين 80 إلى11 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 12.50 جنيه، وبنزين 95 إلى 13.5 جنيه، والسولار إلى 10 جنيهات للتر.

يوليو 2024

ارتفعت الأسعار مجدداً، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 12.25 جنيه، وبنزين 92 بـ13.75 جنيه، وبنزين 95 بـ15 جنيه، والسولار إلى11.5 جنيه للتر.

أكتوبر 2024

رفعت اللجنة الأسعار لمدة 6 أشهر، حيث سجل سعر بنزين 80 نحو 13.25 جنيه، ووصل سعر بنزين 92 إلى 15.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 17 جنيه، والسولار إلى 13.5 جنيه للتر الواحد.

أبريل 2025

رفعت اللجنة بنزين 80 إلى 15.75 جنيه للتر وبنزين 92 إلى 17.25 جنيه للتر، بنزين 95 إلى 19 جنيها للتر، والسولار إلى 15.5 جنيه للتر.

الزيادة الأخيرة الكبيرة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه مؤخرًا مع رؤساء تحرير الصحف والهيئات الإعلامية، إن الزيادة المرتقبة في أكتوبر قد تكون "الزيادة الحقيقية الأخيرة"، مؤكدًا أن الحكومة ستواصل دعم السولار جزئيًا نظرًا لارتباطه بقطاعات أساسية مثل الزراعة والنقل والإنتاج، وتأثيره المباشر على معدلات التضخم.

وأشار إلى أنه بعد رفع الدعم الكامل عن البنزين والغاز، سيتم الاعتماد على آلية التسعير التلقائي المرتبطة بأسعار خام برنت وسعر صرف الدولار، لضمان شفافية التسعير وربط السوق المحلية بالمتغيرات العالمية.

