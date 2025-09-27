إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات السبت

كتبت- دينا كرم:

09:41 ص 27/09/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات السبت 27-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3380 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4346 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5070 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5795 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40560 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57950 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 180224 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 289750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدًا عطلة رسمية ببورصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 3759 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

