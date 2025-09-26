ما السبب وراء ارتفاع أسعار البيض رغم استقرار الدواجن؟ الشعبة تجيب

قال سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، إن السبب الرئيسي وراء ارتفاع أسعار البيض في الأسواق هو زيادة الإقبال مع دخول موسم المدارس، مؤكدًا أن هذه الزيادة طبيعية وليست مبالغًا فيها.

وأوضح السيد أن أسعار كرتونة البيض في المزرعة تتراوح بين 140 و145 جنيهًا نتيجة ارتفاع الطلب، وتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 160 و170 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الأسعار في الفترة الماضية للمستهلك كانت تتراوح بين 145 و150 جنيهًا، أي بزيادة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا للكرتونة.

وتوقع أن تستقر الأسعار عند هذا المستوى لمدة شهر تقريبًا، ثم تبدأ في التراجع ليتراوح سعر الكرتونة بين 145 و150 جنيهًا.

وفيما يتعلق بأسعار الدواجن، أشار السيد إلى أن الأسعار مستقرة عند 60 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ومن المفترض أن تباع للمستهلك بسعر 70 جنيهًا.

وأضاف أن ضعف الطلب خلال هذه الفترة، نتيجة تركيز الأسر على شراء مستلزمات المدارس، بالإضافة إلى وفرة الإنتاج وثبات مدخلات الإنتاج، أدى إلى استقرار الأسعار عند مستوياتها الحالية.

