وزير البترول يبحث مع هاربور إنرجي البريطانية توسيع أعمالها في مصر

كتبت- دينا كرم:

بحث كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع سامح صبري، المدير التنفيذي لشركة هاربور إنرجي البريطانية لمنطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول المصري وخطط الشركة للتوسع في أنشطتها خلال الفترة المقبلة، في إطار رغبتها في توسيع محفظة أعمالها داخل مصر .

وأكد الوزير، على أن لقاءه الأخير مع رئيسة شركة هاربور إنرجي ليندا كووك أظهر بوضوح رغبة قوية لدى الشركة في تكثيف أنشطتها للبحث والاستكشاف عن الغاز في مصر، مؤكدا التزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتذليل جميع التحديات أمام الشركاء بما يُدعم أهداف زيادة الإنتاج.

واستعرض اللقاء الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج (EUG) و التي يمكن أن تكون محل اهتمام للشركة الفترة المقبلة .

واستعرض سامح صبري خطط هاربور إنرجي الاستثمارية وبرنامج عملها للسنوات الثلاث المقبلة، وماتستهدفه من إنتاج إضافي من مناطق عملها في مصر، سواء في منطقة دسوق لإنتاج الغاز الطبيعي في الدلتا، أو حقولها بغرب دلتا النيل البحرية بالشراكة مع شركة بي بي البريطانية، مؤكدا اعتزام الشركة تنمية استثماراتها في مصر .