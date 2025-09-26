كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، ببداية تعاملات الجمعة 26-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3373 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4337 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5060 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5783 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 179851 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 289150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.21% إلى نحو 3741 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.