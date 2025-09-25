"إي آند" تستهدف ضخ 20 مليار جنيه استثمارات بمصر خلال العام المقبل

كتبت- منال المصري:



قال أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ”إي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية"، إن الشركة تستهدف ضخ 20 مليار جنيه استثمارات خلال العام المقبل في الشبكة والقطاع المالي وتوسعات الشركة بمصر.



وأوضح خلال تصريحات صحفية على هامش مؤتمر إطلاق النسخة الثالثة من تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري "SDR 2025"، أن إجمالي استثمارات إي آند بلغت 70 مليار جنيه منذ دخول الشركة السوق المصرية.



وأشار يحي إلى أن محفظة إي آند موني تعمل حاليا على تقديم كافة الحلول المالية للعملاء منها فتح المحفظة وسحب وتحويل الأموال وسداد الفواتير المختلفة وسداد كافة الأقساط المختلفة واستقبال الأموال خارج مصر بخطوات سهلة.