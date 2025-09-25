إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب- أحمد الخطيب:

05:36 م 25/09/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية الخميس 25-9-2025، عند نفس مستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3370 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4332 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 5055 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 5777 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40440 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 57770 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 179664 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 288850 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15 % إلى نحو 3741 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

