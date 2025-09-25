إعلان

شهادات الإيداع الدولية للشركات المصرية ببورصة لندن تنخفض 57% في 9 سنوات

01:45 م 25/09/2025

بورصة لندن

تقلص عدد برامج شهادات الإيداع الدولية (GDRs) للأسهم المصرية المدرجة في بورصة لندن بنسبة 57% خلال السنوات التسع الماضية، لينخفض من 14 برنامجاً في عام 2016 إلى 6 برامج فقط حالياً.


وبحسب موقع "الشرق"، فإن تراجع شهادات الإيداع جاء بعد سلسلة قرارات شطب اتخذتها شركات مدرجة نتيجة ضعف التداول وارتفاع تكاليف الإصدار.


وأشار التقرير إلى أن شركة إيديتا للصناعات الغذائية أعلنت مؤخراً شطب برنامج شهادات الإيداع الخاصة بها، بعدما سبقتها شركة حديد عز مطلع العام الجاري، ليتبقى 6 برامج لشهادات الإيداع الدولية لأسهم البنك التجاري الدولي، والمجموعة المالية هيرميس القابضة، ومدينة مصر، والمصرية للاتصالات، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر.


وتعد شهادات الإيداع الدولية (GDRs) هي أوراق مالية تصدرها بنوك دولية مقابل أسهم لشركات مقيدة في البورصة المحلية، وتُتداول في أسواق عالمية مثل بورصة لندن.


وتتيح هذه الآلية للشركات المصرية الوصول إلى قاعدة أوسع من المستثمرين الأجانب، كما تمكّن المستثمرين من تداول الأسهم المصرية في الخارج عبر هذه الشهادات بدلاً من التعامل المباشر في السوق المحلية

