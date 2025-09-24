قفزات تاريخية في أسعار الذهب.. كيف تستثمر أموالك في صناديق الذهب بمصر؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسعار الذهب العالمي مستويات تاريخية لتقفز إلى أعلى متسوى تاريخي خلال آخر يومين وهو ما غذى من زيادة من ارتفاع مكاسب وثائق صناديق الذهب المحلي ووصولها لمستويات قياسية.

صناديق الذهب تعد من إحدى الأدوات الاستثمارية أمام العملاء لاستثمار جزءا من مدخراتهم في وثائق صناديق الذهب الذي وصل عددهم إلى 4 صناديق ببورصة مصر.

كان سعر الذهب بمصر وصل إلى مستوى قياسي أمس ليسجل عيار 21 الأوسع انتشارا بين المصريين نحو 5100 جنيه قبل أن يقلل من مكاسبه قليلا في بداية تعاملات اليوم لكن لا يزال عند أحد قممه التاريخية.

يقدم مصراوي في السطور التالية تفاصيل الاستثمار في وثائق صناديق الذهب المتاحة في السوق المحلي.

1-صندوق (A_Z) جولد

الشركة التي تدير الصندوق: أزيموت للاستثمار.

سعر الوثيقة: 20.06 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس.

استرداد: يمكن استرداد الوثائق أو جزءًا منها من الاثنين للخميس.

2- صندوق "سبائك"

الشركة التي تدير الصندوق: بلتون المالية القابضة وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة : 137.51 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

3- صندوق "دهب"

الشركة التي تدير الصندوق: الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب.

سعر الوثيقة: 146.20 جنيه.

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 10 وثائق.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

مواعيد الاسترداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء.

4- صندوق "مباشر"

الشركة التي تدير الصندوق : مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية و إي أي أتش القابضة.

سعر الوثيقة: 10.76

الحد الأدنى للاكتتاب: يبلغ 100 وثيقة.

مواعيد الشراء: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء

استرداد: من الاثنين للخميس بحد أقصى الساعة 12 مساء