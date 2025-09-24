إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الأربعاء

كتبت- دينا كرم:

12:35 م 24/09/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بمنتصف تعاملات الأربعاء 24-9-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3390 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4358 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5085 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5811 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 40680 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 58110 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 180722 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 290550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.12 % إلى نحو 3768 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

