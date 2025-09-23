أعلنت شركة انطلاق، إطلاق النسخة الثالثة من تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري "SDR 2025"، وذلك خلال قمة تُعقد في الفترة من 25 إلى 26 سبتمبر 2025، وتستضيفها مدينة الجونة، التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية.

تم تنظيم القمة رفيعة المستوى تحت رعاية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وفق بيان اليوم.

وستقام نسخة هذا العام في "Abu Tig Marina" بالجونة، لتشهد انطلاقة أحدث وجهاتها "Abu Tig Island" التي تتميز بموقع فريد محاط بالبحر الأحمر.

وتمثل القمة أول فعالية تُعقد على الجزيرة، حيث ستجمع عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وخبراء دوليين ورواد أعمال بارزين، إلى جانب أكثر من 40 مستثمراً وصندوقاً وشريكاً تنموياً من مصر والعالم، للحوار الاستراتيجي حول مستقبل ريادة الأعمال في مصر.

وقال عمر رزق، العضو المنتدب لشركة انطلاق "هذه النسخة تمثل محطة مهمة في متابعة تطور مشهد ريادة الأعمال في مصر، إذ تقدم رؤية استراتيجية تستند إلى بيانات وتحليلات حديثة تساعد في رسم ملامح المستقبل لرواد الأعمال تعكس شراكتنا مع الجونة التزامنا المشترك بتوفير البيئة المناسبة للابتكار والنمو."

وقال محمد عامر، المدير التنفيذي لمدينة الجونة والمدير العام لشركة أوراسكوم للتنمية – مصر: "أصبحت الجونة موطنًا موثوقًا لرواد الأعمال والمستثمرين، لأنها تجمع بين جودة الحياة والبيئة المناسبة لممارسة الأعمال".

وأضاف "من خلال مبادرات مثل G-Space ، ومجمع الأعمال، والمركز المرتقب G-Valley، ندعم المؤسسين والشركات في الانطلاق والتوسع والتعاون على مدار العام كما ويؤكد إطلاق تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري SDR 2025 دورنا في توفير فرص العمل، وجذب الاستثمارات، والمساهمة في بناء اقتصاد مصري قائم على الابتكار."

وتهدف قمة تقرير تشخيص قطاع ريادة الأعمال المصري "SDR 2025" إلى تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص والمجتمع الدولي وتقديم فرص جديدة للتعاون والاستثمار.

وستدور المناقشات حول مقترحات السياسات التي يغطيها التقرير ، من بينها تعزيز نمو القطاع عبر السياسات الداعمة والشمول المالي والتمويل الأخضر و رأس المال العابر للحدود.

وسيتناول البرنامج أيضًا دور ريادة الأعمال في تنمية المجتمعات من خلال دعم الشباب وتمكين النساء، مع تسليط الضوء على القطاعات ذات إمكانات النمو القوية التي يمكن أن تفتح أسواقًا جديدة.

كما يعكس اختيار مدينة الجونة لاستضافة القمة دورها المتنامي كمركز لفعاليات الثقافة والرياضة والفنون وريادة الأعمال طوال العام. توفر المدينة بيئة تعزز الإبداع والتعاون والنمو، مما يجعل الجونة وجهة موثوقة للمبادرات التي تمكّن الشباب وتدعم منظومة ريادة الأعمال الأوسع.