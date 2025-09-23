إعلان

سميح ساويرس يكشف "معادلته الخاصة للثراء".. وحلم طفولته

كتب : مصراوي

02:46 م 23/09/2025

رجل الأعمال سميح ساويرس

كتب- أحمد الخطيب:

قال رجل الأعمال سميح ساويرس إن بناء الثروة لا يقوم على الذكاء وحده كما يعتقد الكثيرون، موضحًا أن الحظ يمثل 60% من عوامل الثراء، بينما لا يتجاوز الذكاء 13%، معتبرًا أن ربط الغنى بالذكاء فقط «مبالغة».

وأشار ساويرس، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عبر قناتها على يوتيوب إلى أنه لم يعد ينجذب للمظاهر المادية، لافتًا إلى أن شراء سيارة أو أي مقتنيات جديدة يجعله يشعر وكأنه يهدر المال بلا جدوى.

وأضاف ساويرس: "حققت معظم أحلامي في الحياة، فقد كنت أضع لنفسي قائمة أمنيات منذ الصغر، من بينها رحلة حول العالم على متن مركب خاص، والتي نفذتها بالفعل عندما بلغت 58 عامًا".

