انخفاض أسعار 6 عملات عربية مقابل الجنيه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 23-9-2025، مقارنة بمستواها أمس، وفق أسعار الصرف المنشورة على موقع البنك الأهلي المصري.

أسعار 6 عملات عربية خلال تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي: 12.79 جنيه للشراء، و12.86 جنيه للبيع، بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدرهم الإماراتي: 13.09 جنيه للشراء، و 13.13 جنيه للبيع،بتراجع قرشين للشراء والبيع.

سعر الدينار البحرينى: 126.42 جنيه للشراء، و 128 جنيه للبيع، بتراجع 19 قرشًا للشراء والبيع.

سعر الريال القطري: 12.22 جنيه للشراء، بتراجع قرشين، و 13.24 جنيه للبيع، بتراجع قرش.

سعر الدينار الأردنى: 67.42 جنيه للشراء، بتراجع 10 قروش، و 68.16 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.

سعر الدينار الكويتى: 157.18 جنيه للشراء، بتراجع 22 قرشًا، و 158.43 جنيه للبيع، بتراجع 8 قروش.