سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 22-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5772 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5050 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4329 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3367 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2405 جنيهات.

- سعر وقية الذهب بلغت 179512 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 40400 جنيه.

كان سعر الذهب وصل إلى مستوى قياسي لأول مرة منذ عام ونصف خلال تعاملات اليوم بعد أن وصل عيار 21 إلى نحو 5020 جنيه وسط تزايد المخاطر الجيوسياسية بالمنطقة وارتفاع سعر الذهب عالميا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.95% إلى نحو 3720 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.