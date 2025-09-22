خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبطاطس والذهب

ارتفعت أسعار الدواجن، والبطاطس، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

