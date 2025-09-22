إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبطاطس والذهب

كتبت- آية محمد:

01:33 م 22/09/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والبطاطس، والسمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 22-9-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد، والجبن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض الجبن.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم (موقع رسمي)

سعر الذهب يتجاوز 5 آلاف جنيه بمنتصف تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

