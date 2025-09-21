كيف تحركت أسعار الفضة بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة؟

كتبت- دينا كرم:

قال جورج ميشيل، رئيس اللجنة النقابية للمصوغات والمجوهرات، لـ"مصراوي"، إن أسعار الفضة سجلت ارتفاعًا بنحو جنيهين ونصف للجرام عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- خفض سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه الأربعاء الماضي لأول مرة في 2025 ليتوافق مع توقعات السوق رغم ارتفاع معدل التضخم.

وأوضح ميشيل أن سعر الفضة عيار 999 ارتفع من 65 جنيهًا للجرام قبل القرار إلى 67.5 جنيه حاليًا، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب نتيجة التخوف من مزيد من خفض الفائدة خلال الفترة المقبلة، ما يعزز توجه المستثمرين نحو المعادن النفيسة.

وتوقع ميشيل أن يواصل سعر الفضة ارتفاعه ليصل إلى 70 جنيهًا للجرام بنهاية العام، مدفوعًا بزيادة الطلب عليه من قبل المستثمرين، ولكونه يدخل في العديد من الصناعات مثل الطاقة الشمسية.

ولفت جورج إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالًا على شراء السبائك من جانب المستهلكين حيث أن البعض اتجه إلى تنويع محافظهم الاستثمارية عبر التحول من الذهب إلى الفضة، باعتبارها خيارًا استثماريًا مجديًا.

وأضاف ميشيل أن ارتفاع الوعي لدى الأفراد بأهمية الاستثمار في الفضة ساهم في تعزيز الطلب عليها، خاصة أنها حققت منذ بداية العام زيادة تقارب 50%، ما يجعلها منافسًا قويًا للذهب كأداة للتحوط وتحقيق المكاسب.

وجاء خفض الفائدة 0.25% بأراء الأغلبية بقيادة جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي باستثناء ستيفن آي. ميران، الذي فضّل خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بوتيرة أعلى بمقدار 0.5% في هذا الاجتماع.

