سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 21 سبتمبر 2025

كتبت- أمنية عاصم:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5657 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5701 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4988 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4275 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 39907 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.