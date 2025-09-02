هل سيتم فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية؟ تنظيم الاتصالات يوضح

كتبت- آية محمد:

قال محمد إبراهيم، رئيس قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن فرض رسوم على مستقبلي المكالمات الهاتفية غير صحيح، موضحًا أن هذه شائعة تتكرر من حين لآخر.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، أن نظام الاتصالات في مصر قائم منذ 27 عامًا باختلاف الباقات والتعريفات على أن المتصل هو من يتحمل تكلفة المكالمة دائمًا.

ونصح المواطنين بعدم اتباع الشائعات، مؤكدًا أن الجهاز يعلن أي قرارات جديدة فور صدورها.

وعلق إبراهيم على البيان الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن شكاوى مستخدمي الخدمات خلال النصف الأول من العام الجاري قائلًا: "إن متوسط الشكاوى في النصف الأول من العام الماضي بلغ 25 ألف شكوى، بينما وصل هذا العام إلى 21 ألف شكوى فقط، بانخفاض قدره 4 آلاف شكوى، مما يؤكد فاعلية الجهاز في التعامل مع الشكاوى".

وأشار إلى أن 97% من الشكاوى التي تُصعد للجهاز – التي لم تُحل مع شركات المحمول – تم حلها بالفعل وهو مؤشر مهم على جهود الجهاز في إرضاء العملاء.

وأوضح إبراهيم أن متوسط زمن حل شكوى المحمول يبلغ نحو 6 ساعات، بينما تستغرق شكاوى الإنترنت الأرضي يومًا وربع تقريبًا، وهو وقت قليل.