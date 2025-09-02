كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، ببداية تعاملات الثلاثاء 2-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3144 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4042 جنيهًا للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4715 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 24 عند 5389 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانحفض سعر الجنيه الذهب إلى 37720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53890 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 167597 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 269450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.48 % إلى نحو 3492 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.







