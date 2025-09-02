

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين.

يذكر أن سعر الذهب في مصر ارتفع بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 1-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 2-9-2025 وهي كالآتي:

- ىسعر الذهب عيار 24 بلغ 5389 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4715 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4042 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3144 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2245 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغ 167604 جنيهات.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37720 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.85% إلى نحو 3477 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.