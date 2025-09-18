كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بشكل مفاجئ بنحو 40 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 18-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3266 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4200 جنيه للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4900 جنيه للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 39200 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 56000 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 174160 جنيها.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 280000 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.56 % إلى نحو 3639 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.