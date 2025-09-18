إعلان

مصلحة الضرائب توضح حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام

06:12 م الخميس 18 سبتمبر 2025

مصلحة الضرائب المصرية

background

كتبت- منال المصري:

نفت مصلحة الضرائب المصرية المعلومات المتداولة مؤخرًا ببعض وسائل الإعلام بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون تعديل ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام ووصفتها بـ غير الدقيقة.

وأوضحت الآتي:

- مشروع اللائحة التنفيذية لا يتضمن أي مواد تتعلق بالبترول الخام .

- لا توجد أية تعليمات صدرت حتى تاريخه بشأن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر.

- لا توجد أي التزامات صدرت على الهيئة العامة للبترول لتقديم شهادات إعفاء لشركات البترول ترفق مع الإقرار الشهري

أو مع الفواتير .

- القانون فرض الضريبة على البترول الخام فقط وتتحمل الهيئة العامة للبترول سدادها ولا تتعلق هذه الضريبة بالمنتجات البترولية مثل البنزين ، السولار ،... الخ.

وشددت مصلحة الضرائب المصرية على أهمية توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عنها منعًا لحدوث أي لبس لدى الرأي العام أو مجتمع الأعمال.

مصلحة الضرائب المصرية فرض ضريبة على البترول الخام قانون تعديل ضريبة القيمة المضافة الهيئة العامة للبترول
