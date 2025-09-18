إعلان

صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة الأربعاء المقبل

03:41 م الخميس 18 سبتمبر 2025

كتبت- منال المصري:

تبدأ وزارة المالية صرف رواتب شهر سبتمبر للعاملين بالدولة في الجهات والمؤسسات الحكومية يوم الأربعاء المقبل.

وستقوم المالية بإيداع رواتب العاملين بالدولة في حساباتهم بالبنوك لتكون جاهزة للسحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك من الأربعاء المقبل.

وهابت المالية بالموظفين بعدم التكدس والزحام حول ماكينات الصراف الآلي حيث الأموال ستكون جاهزة للصرف على مدار الساعة.

كان شريف خيري رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، قال إنه سيتم صرف رواتب العاملين بالدولة عن شهر أكتوبر بدءًا من 23 أكتوبر، والمتأخرات أيام 7، 7، 12 من الشهر نفسه.

وسيتم صرف مرتبات نوفمبر بدءًا من 24 نوفمبر، والمتأخرات أيام 6، 6، 10 من الشهر نفسه، ومرتبات ديسمبر بدءًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8، 9، 10 من الشهر نفسه، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

