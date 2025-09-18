إعلان

مؤشرات البورصة ترتفع بختام آخر جلسة بالأسبوع الخميس

03:24 م الخميس 18 سبتمبر 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.22% عند مستوى 35403 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06 %، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 267.3 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 29.2 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 296.5 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 صعد بنسبة 0.38 % عند مستوى 34974 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

