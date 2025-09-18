كتبت- أمنية عاصم:

قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبق، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة 0.25% يساهم في تراجع تكلفة عبء الفائدة على الحكومة المصرية عند طرح سندات يوروبوند- بالأسواق الدولية.

وأشار خلال حديثه مع "مصراوي"، إلى أن خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيكون له تأثير مباشر على أدوات الدين التي تطرحها الحكومة باليوروبوند، في تراجع تكاليف الاقتراض الخارجي لمصر.

تخطط مصر لإصدار سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي الذي بدأ في يوليو الماضي، في إطار جهودها لتنويع مصادر التمويل وإعادة هيكلة الاقتصاد عقب أسوأ أزمة تواجهها منذ عقود، وفق ما قاله أحمد كجوك وزير المالية في تصريحات صحفية في وقت سابق.

خفض الاحتياطي الفيدرالي- البنك المركزي الأمريكي- سعر الفائدة 0.25% في اجتماعه أمس لأول مرة في 2025 إلى 4% و4.25% ليتوافق مع توقعات السوق رغم ارتفاع معدل التضخم.

وأضاف سامي أن قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة لن يكون له تأثير على أداء البورصة المصرية وبرر ذلك قائلاً: "إن خفض لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنحو 2% في أغسطس الماضي لم يكن له مردود على أداء البورصة المصرية".

وتوجه الفيدرالي الأمريكي نحو تخفيض أسعار الفائدة لم يكن مفاجئًا، بل كان أمرًا متوقعًا نتيجة عدة مؤشرات شاهدناها خلال الآونة الأخيرة.

وأوضح شريف سامي أنه في ظل هذين المبررين يظل انعكاس انخفاض أسعار الفائدة غير مؤثر على أداء البورصة، مؤكدًا أن أسواق المال تتأثر عادةً بالأحداث المفاجئة وغير المتوقعة.

وأشار إلى أن"المستثمر الأجنبي الذي يوجه أمواله نحو البورصة لن يهتم بهذا الخفض، بينما المستثمر الذي يستثمر في أذون أو سندات الخزانة الدولارية قد يتأثر به، شرط أن يقارن ذلك بما يحدث في باقي دول العالم".

