تجار: الموسم صعب لكن المعرض فرصة لتسويق المنتجات

الأسعار تبدأ من 10 جنيهات للأدوات المكتبية حتى 400 جنيه للحقائب

كتابة وتصوير- أحمد الخطيب:

داخل أروقة معرض "أهلاً مدارس" بأرض المعارض في مدينة نصر، جاء خالد محمود، موظف في بداية الثلاثينيات من عمره بصحبة زوجته خصيصًا لشراء السلع الغذائية من المعرض، للاستفادة من العروض المقدمة داخل المعرض سواء على الأدوات المدرسية أو السلع للتخفيف عن الأهالي عبء بداية الموسم الدراسي.

ويقول خالد الذي التقاه "مصراوي" إنه يأتي كل عام لمعرض أهلًا مدارس للاستفادة من التخفيضات والعروض مقارنة بالأسعار في الأسواق.

وأوضح "خالد" أن كيلو السكر يباع في المعرض بـ28 جنيهًا فقط، مقابل 35 و40 في الأسواق، بينما بلغ سعر زجاجة الزيت 60 جنيهًا بدلًا من 70 جنيهًا، لذلك يرى أن مثل هذه التخفيضات تمنحه فرصة لتقليل جزء من الأعباء خاصة وأن المعرض يتميز بكونه يجمع مختلف المنتجات داخل مكان واحد.

وانطلقت فعاليات "أهلًا مدارس" يوم 8 سبتمبر الجاري، ومن المقرر أن تستمر حتى 22 من الشهر نفسه، بمشاركة واسعة من الشركات والمصانع المحلية والمستوردة، بمشاركة 200 عارض داخل 155 جناحًا على مساحة تتجاوز 600 متر مربع داخل قاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المستهلكون بين البحث عن التخفيف وتعدد الأعباء

وبينما تتعدد أهداف المعرض بين دعم الأسر وتخفيف الضغط عن ميزانياتها، جاءت شهادات المستهلكين الذي التقاهم "مصراوي" لتعكس واقعًا مزدوجًا؛ فمنهم من وجد في الخصومات متنفسًا حقيقيًا وسط موجة الغلاء، ومنهم من رأى أنها مجرد مساعدة محدودة لا تواكب حجم الأعباء.

تقول أم يوسف، ربة منزل ووالدة لطفلين في المرحلة الابتدائية، إنها اشترت شنطتين وبعض الأدوات الأساسية من المعرض، مؤكدة أن الخصومات خففت جزءًا من الأعباء لكنها لم تزلها تمامًا.

وأوضحت أن طلبات المدارس تظل كثيرة وتشكل عبئًا ماديًا كبيرًا، معتبرة أن ميزة المعرض الأهم هي جمع كل المستلزمات في مكان واحد بأسعار مقبولة مقارنة بالمكتبات والمحلات.

أما محمود سامي، طالب جامعي، فأوضح أنه جاء بعدما سمع عن التخفيضات على الشنط والأحذية، ورغبته في التأكد من الأسعار بنفسه.

وقال إن التنوع في المعروضات يساعد المستهلك على المقارنة واختيار الأنسب لميزانيته، لافتًا إلى أن الأسعار أقل نسبيًا من السوق، وهو ما اعتبره حافزًا للإقبال على الشراء.

فيما أوضح محمد شعبان، الذي يعمل في مجال السياحة ووالد لطالبتين في المرحلتين الإعدادية والثانوية، أنه اشترى بعض الأدوات بأسعار أقل من المحلات، معتبرًا أن مبادرة "أهلاً مدارس" خطوة جيدة.

لكن شعبان شدد على أن الظروف الاقتصادية لازالت تتسم بالثقل، داعيًا إلى تنظيم معارض مماثلة على مدار العام تشمل مختلف السلع الأساسية حتى يستفيد المواطن بشكل مستمر.

التجار بين تحديات الموسم وفرص التسويق

أما على جانب العارضين، اتفق معظم من التقاهم "مصراوي" على أن المشاركة في "أهلاً مدارس" تمثل موسمًا حيويًا يتيح لهم الوصول المباشر للجمهور وتصريف البضائع، رغم تفاوت التقديرات بشأن حجم الإقبال هذا العام.

وهناك من يرى أن البداية جاءت ضعيفة ومن يتوقع تحسن الحركة مع اقتراب الدراسة، يظل المعرض بالنسبة للتجار نافذة تسويقية لا غنى عنها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

يقول محمد ضياء، أحد العارضين في قطاع الأدوات المكتبية، إنه يشارك بانتظام في المعارض منذ عام 1994 بحكم عمله في توريد المستلزمات للقطاعين الحكومي والخاص، مشيرًا إلى أن الإقبال هذا العام كان أقل من المعتاد، كما أن تأخر افتتاح المعرض إلى يوم 8 سبتمبر بدلًا من 1 سبتمبر أثّر على المبيعات، بجانب ضعف الدعاية مقارنة بالسنوات الماضية.

أما محمد حسن، المسؤول عن التسويق بمصنع متخصص في صناعة الحقائب المدرسية، فأكد أن المشاركة تهدف إلى الترويج المباشر للمنتجات وتعزيز التواصل مع الجمهور.

وأوضح أن أسعار الشنط تبدأ من 150 جنيهًا فقط كسعر بيع من المصنع، وهو ما يمنح الأسر فرصة للحصول على منتجات جيدة بسعر أقل من المعروض في الأسواق.

وقال أحمد عبد القادر، أحد العارضين في قطاع الأدوات المكتبية والحقائب، إن جناحه يضم تشكيلة واسعة من المستلزمات بأسعار تنافسية، لكن مستوى الإقبال حتى الآن جاء أضعف من التوقعات.

وتوقع أن تتحسن الحركة الشرائية مع اقتراب موعد بدء الدراسة، لافتًا إلى أن استمرار المعرض حتى نهاية الشهر يمنح فرصة لتعويض بطء البداية.

تفاصيل الأسعار في "أهلاً مدارس"

شهد المعرض طرح مجموعة واسعة من المستلزمات بأسعار مخفضة، حيث تراوح سعر الكشكول بين 10 و65 جنيهًا بحسب الحجم وعدد الأوراق، بينما بلغت دستة الأقلام الرصاص 45 جنيهًا، ودستة الأقلام الجاف الملونة 30 جنيهًا.

كما طُرحت منتجات متنوعة بأسعار لافتة، منها:

باكت ألوان خشب نمساوي (10 ألوان): 25 جنيهًا

علبة ألوان خشب نمساوي (12 لونًا) صاج: 60 جنيهًا

دستة حافظات كبسولة يوناني (أشكال متنوعة): 6 جنيهات

هولدر 20 جيب يوناني (أشكال متنوعة): 20 جنيهًا

باكو حافظات L يوناني (10 قطع): 50 جنيهًا

دستة أقلام جاف ألوان "سبيد" برتغالي: 20 جنيهًا

علبة استيكة "بنجوان" كبيرة (20 قطعة): 120 جنيهًا

كشكول A4 برتغالي (70 جرام – 40 ورقة): 40 جنيهًا

كشكول A4 برتغالي (70 جرام – 60 ورقة): 50 جنيهًا

كشكول A4 برتغالي (70 جرام – 80 ورقة): 60 جنيهًا

كشكول A4 برتغالي (70 جرام – 100 ورقة): 60 جنيهًا

كشكول 85 جرام بغلاف أزرق (40 ورقة): 65 جنيهًا

كشكول 85 جرام بغلاف أزرق (100 ورقة): 20 جنيهًا

أما أسعار الحقائب المدرسية، فقد تراوحت بين 40 و400 جنيه وفقًا للنوع والخامة، حيث بلغ سعر شنطة "لانش باك" 40 جنيهًا، بينما سجلت حقائب الجلد 400 جنيه. كما عرضت الشنط القماش بنحو 300 جنيه، فيما تراوحت أسعار حقائب "سيتي" بين 200 و300 جنيه.

وفيما يخص الزي المدرسي (اليونيفورم)، بلغ سعر البنطلون 150 جنيهًا، بينما تراوح سعر الشيرت بين 200 و350 جنيهًا، وسجلت الجونلة "الجيب" من 200 إلى 350 جنيهًا.