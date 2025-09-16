إعلان

هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:23 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

البورصة المصرية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.92 % عند مستوى 34840 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.55 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 2.19%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 140.65 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 126.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 13.9جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.15 % عند مستوى 35165 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

البورصة المصرية ختام جلسة اليوم المؤشر الرئيسي للبورصة
