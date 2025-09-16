المشاط: 3.6 مليار دولار محفظة استثمارات "سكاتك" ببرنامج نُوَفِّي

كتبت- منال المصري:

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعضاء مجلس إدارة شركة سكاتك النرويجية برئاسة تيرجيه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل التعاون المشترك.

يأتي ذلك ضمن فعاليات زيارة الوفد إلى مصر والتي بدأت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق بيان الوزارة اليوم.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على عمق العلاقات المصرية النرويجية التي تجمع البلدين من علاقات اقتصادية قوية تمتد عبر التاريخ، تمت ترجمتها إلى مشاريع ملموسة تعود بالنفع على البلدين، مشيرةً إلى التعاون بين مصر وشركة سكاتك.

وأشارت "المشاط" إلى العلاقات الوطيدة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركة سكاتك النرويجية، مشيرة إلى اتفاق إطار الشراكة الذي تم توقيعه، والذي تم بموجبه تقييم مشروعات شركة سكاتك في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والتي تقدر بقيمة 3.6 مليار دولار ضمن محور الطاقة بالاستراتيجية الوطنية.

وتناولت "المشاط" الحديث حول إطلاق تقرير المتابعة الثاني للاستراتيجية الوطنية لبرنامج "نوفي"، مشيرة إلى أن العلاقات الوثيقة والمثمرة بين الوزارة وشركة سكاتك النرويجية، تأتي في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة اعتماد مسار سريع لدخول مشروعات برنامج "نوفي" حيز التنفيذ.