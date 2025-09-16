الرقابة المالية تتلقى 17 طلبا لتأسيس صناديق عقارية ومنصات رقمية

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تلقت 17 طلبا منهم 13 طلب لتأسيس صناديق استثمار عقارية و4 طلبات للحصول على تراخيص ترويج وتغطية الاكتتاب وإدارة صناديق الاستثمار العقارية وذلك لتأسيس منصات استثمار رقمية لعرض وثائق الصناديق العقارية.

ويأتي ذلك بعد التنظيم الصادر عن الهيئة بشأن إنشاء منصات رقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقارية.

وبحسب البيان المرسل اليوم، جاء هذا الإعلان خلال مشاركة فريد في فعاليات النسخة الثالثة من مؤتمر the investor العقاري تحت عنوان مستقبل العقار التحديات والحلول والسوق البديلة.