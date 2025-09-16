مصر تشارك في المنتدى السنوي لمنظمة التجارة العالمية 2025

كتبت- آية محمد:

تشارك مصر، ممثَلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في فعاليات المنتدى السنوي لمنظمة التجارة العالمية 2025، المنعقد يومي 17 و18 سبتمبر بمقر المنظمة في جنيف، سويسرا.

وبحسب بيان الوزارة اليوم، يُعد المنتدى أكبر فعالية للتواصل والحوار تعقدها المنظمة، ويوفر منصة فريدة لأصحاب المصلحة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة أحدث التطورات في مجال التجارة العالمية، واقتراح سبل تعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام.

وتضم نسخة هذا العام 77 جلسة نقاشية تركز على أهمية التقدم التكنولوجي في إعادة تشكيل المعايير في النظام التجاري الدولي، ودوره في تعزيز الترابط العالمي والابتكار والتعاون.

ومن المتوقع أن تشارك وزارة الاتصالات في عدد من ورش العمل التي تنعقد خلال فعاليات المنتدى تتناول اتفاقيات تحرير التجارة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، منها اتفاق التجارة الإلكترونية وأثر تطبيقه في صورته النهائية، بالإضافة إلى موضوعات التجارة الرقمية في إطار الاتفاقية القارية الأفريقية لتحرير التجارة.

كما تشارك الوزارة في جلسة مشتركة مع فنلندا ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" حول أهمية التعاون الدولي والتجارة الدائرية في تحويل المخلفات الإلكترونية إلى موارد قيّمة، وتحسين سبل العيش، ودعم التنمية المستدامة، إلى جانب موضوعات أخرى ذات صلة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

وتأتي مشاركة وزارة الاتصالات في فعاليات المنتدى في إطار حرص مصر على متابعة آخر التطورات والنقاشات ذات الصلة باتفاقيات تحرير التجارة المتعلقة بقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المستويين الإقليمي والدولي.