أليس والتون أول سيدة في العالم تتجاوز ثروتها 100 مليار دولار

04:06 م الإثنين 15 سبتمبر 2025

أليس والتون

كتبت- منال المصري:

كسرت أليس والتون، الابنة الوحيدة لمؤسس وولمارت سام والتون (توفي عام 1992)، كل القيود لتتخطى حاجز الـ 100 مليار دولار، وتصبح أول سيدة في التاريخ تصل إلى هذا الرقم القياسي، بعد عقد من الهيمنة شبه المطلقة على قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي.

وبحسب قائمة فوربس الشرق الأوسط- البريطانية- للأثرياء، فإن ثروتها سجلت قفزة تاريخية بنحو 17 مليار دولار خلال عام واحد بفضل ارتفاع أسهم عملاق التجزئة، لتبلغ تقديرات ثروتها نحو 106 مليارات دولار، مؤكدة مكانتها كرمز للنفوذ الاقتصادي والاستثنائي في القطاع الأميركي.

على مدار العام، وسّعت أليس والتون، البالغة من العمر 75 عامًا، الفارق بينها وبين ثاني أغنى سيدة في أميركا، جوليا كوك، التي تقدر ثروتها بـ81.2 مليار دولار.

فقد أصبحت والتون أغنى منها بـ24.8 مليار دولار، مقارنة بـ15 مليار دولار فقط في العام الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن كوك كانت قد تصدرت السيدات في قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي 2022 لفترة وجيزة قبل أن تعود والتون لتستعيد اللقب في العام التالي.

ترتيب والتون بين أثرياء أميركا

تحتل أليس والتون الآن المرتبة 15 بين أغنى الأشخاص في أميركا، خلف شقيقيها روب والتون (118 مليار دولار) وجيم والتون (115 مليار دولار)، اللذين احتلا المرتبتين 11 و12 على التوالي في قائمة فوربس 400 لهذا العام.

ويشارك الأشقاء الثلاثة 45% من أسهم وولمارت مع وريثي شقيقهم الراحل جون والتون (توفي عام 2005) وصناديق خيرية تحمل اسمه.

أليس والتون ابنة مؤسس وولمارت قائمة فوربس لأغنى 400 أميركي
