كتبت- منال المصري:

خسر مؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة بوب مارت إنترناشونال، وانج نينج، نحو 6 مليارات دولار في أقل من شهر، مع تراجع زخم الإصدار الأخير من سلسلة دمى "لابوبو" في السوق الصينية.

وبحسب نشرة مجلة فوربس البريطانية للأثرياء تحت المجهر، فإن ثروة وانج، البالغ من العمر 38 عامًا، تُقدَّر بنحو 21.6 مليار دولار معظمها من حصته في الشركة، وفقًا لتقديرات فوربس.

ورغم ضخامتها، إلا أنها تقل كثيرًا عن ثروته بأواخر أغسطس البالغة 27.5 مليار دولار، حين دفعته شعبية "لابوبو" إلى صدارة أثرياء الصين متجاوزًا أسماء بارزة مثل جاك ما، مؤسس "علي بابا".

ويحتل وانج اليوم المركز الرابع عشر بين أثرياء الصين، بينما يأتي جاك ما في المركز السابع، بحسب قائمة المليارديرات في الوقت الفعلي.

تراجع سهم بوب مارت

شهد سهم بوب مارت المدرج في بورصة هونج كونج انخفاضًا بأكثر من 20% منذ إطلاق سلسلة "لابوبو 4.0" في 28 أغسطس.

ويُباع الإصدار الجديد بسعر 79 يوانًا (11 دولارًا) للعبة الواحدة، ويضم 28 دمية محشوة صغيرة تشبه الأرانب بألوان وأحجام متنوعة.

ورغم استمرار بيعها بأسعار أعلى عبر منصات التجارة الإلكترونية الصينية مثل "ديوو"، فقد انخفض سعر إعادة البيع بنسبة 14.3% إلى 150 يوانًا بعد طرحها، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن الطلب المستقبلي، وفقًا لخبير استراتيجيات الأوراق المالية في شركة إيفربرايت للأوراق المالية الدولية في هونغ كونغ، كينيا نج.

وأنهى السهم تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 6.4% بعد تراجع بلغ 9% في وقت سابق. وقال نغ "في ظل حالة عدم اليقين المتزايدة، اختار المستثمرون البيع وجني الأرباح أولًا".